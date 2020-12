3º transformador entra em operação e afasta risco de novo apagão

A máquina elétrica entrou em operação de backup na madrugada desta quarta-feira (23), em Macapá.

O fantasma de um novo apagão no Amapá ficou mais distante, na madrugada desta quarta-feira (23), quando técnicos da LMTE concluíram a energização do 3º transformador da subestação Macapá. Com isso, segundo a empresa, o sistema de transmissão passa a ter redundância, já que outros dois equipamentos já atendem à demanda atual.

O transformador chegou de Boa Vista (RR) na semana passada depois de quase 30 dias de jornada até o Amapá, e foi energizado após uma fase de testes bem-sucedidos.

No dia 3 de novembro, um incêndio destruiu um transformador e afetou outro na subestação gerando uma crise energética sem precedentes na história do Amapá durante 22 dias.

O racionamento só acabou quando um transformado retirado da subestação de Laranjal do Jari, no Sul do Amapá, foi deslocado para Macapá para se juntar a outro que foi recuperado durante o apagão, e que deveria ter funcionando como reserva. No entanto, o equipamento estava em manutenção havia mais de um ano.

Sobre o transformador retirado de Laranjal, a empresa informou que “o transformador procedente de Vila do Conde (PA) já chegou à subestação do Laranjal do Jari, substituindo o equipamento deslocado em novembro para a subestação Macapá”.