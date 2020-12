“A candidatura que enfrentou as máquinas”, comemora Furlan após vitória

Com 101.91 votos, 55,67% dos votos válidos, Dr. Furlan comemorou a vitória em Macapá com sua militância.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Por volta das 19h30, Dr. Furlan chegou à sede do seu partido, o Cidadania, no Bairro Santa Rita, região central de Macapá, para comemorar a vitória deste domingo (20) com a militância e aliados de campanha. Momentos antes, ao falar com o Portal SelesNafes.Com, ele afirmou que se trata de uma vitória popular.

“101.91 votos que escolheram a candidatura do povo de Macapá, a candidatura que teve coragem de enfrentar as máquinas. Nós vamos, sim, cumprir todos os nossos compromissos, trazendo mais saúde para a população, geração de emprego e a esperança para a nossa população”, declarou o prefeito eleito.

A Avenida Almirante Barroso estava lotada e foi fechada nos dois sentidos. Por lá circulavam apoiadores como o ex-prefeito de Macapá João Henrique Pimentel e o ex-senador Gilvan Borges (MDB), que indicou a candidata a vice de Furlan, Mônica Penha. Com destaque, os candidatos derrotados no primeiro turno Cirilo (PSL) e Patrícia Ferraz (Podemos), aguardavam Furlan em cima de um trio elétrico.

Sobre o futuro governo e sua composição, Furlan esclareceu.

“A Patrícia é uma política, um quadro muito competente que com certeza nós queremos ao nosso lado, o Cirilo também, nós vamos montar um governo técnico para poder dar o resultado que a população espera”, declarou Dr. Furlan.

Ligação de Clécio

Furlan contou que já recebeu uma ligação do atual prefeito de Macapá, Clécio Luís (sem partido), e conversou sobre a transição.

“Eu já recebi uma ligação do prefeito Clécio se colocando à disposição e amanhã vou procura-lo pra gente começar essa transição. Eu espero que imediatamente todos os números sejam repassados para que a gente possa fazer essa transição e iniciar a nova gestão já com conhecimento de todos os dados da prefeitura”, concluiu Furlan.

Aos 47 anos de idade, Furlan afirmou que este será o maior desafio político da sua vida. A comemoração deverá seguir pela orla de Macapá.