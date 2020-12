Acusado de estuprar criança, bombeiro é preso pela 2ª vez

O capitão do Corpo de Bombeiros, Josué Rodrigues Lima, de 41 anos, foi na manhã desta quinta-feira (31), em sua residência, em Santana, a 17 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A polícia prendeu pela segunda vez o capitão do Corpo de Bombeiros, Josué Rodrigues Lima, de 41 anos, acusado de estuprar uma menina de 12 anos. A vítima, que teve o abuso comprovado em laudo de exame de conjunção carnal, é filha de uma prima da esposa do acusado.

O capitão Lima foi preso nesta quinta-feira (31) na casa onde mora no município de Santana, a 17 km de Macapá. Os policiais também apreenderam o celular da esposa dele, cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

O oficial já havia sido preso em flagrante no Natal, dia 25, data em que teria ocorrido o crime, mas foi solto horas depois de ser autuado por estupro e ato libidinoso, em audiência de custódia, por decisão do juiz plantonista Antônio Menezes.

O magistrado considerou a prisão em flagrante legal, mas levou em considerações os critérios de réu primário, endereço fixo e que o militar não oferecia riscos à apuração do caso.

O delegado que investiga o caso, Felipe Rodrigues, da 1ª DP de Santana, explicou que pediu novamente a prisão preventiva do oficial bombeiro depois que a mãe da vítima relatou que familiares do acusado tentaram marcar um encontro com ela e com a criança “para conversar”.

Além disso, a mãe da vítima também informou ao delegado que vários carros suspeitos estavam estacionando em frente à sua casa, deixando a família com medo de sair de casa.

“Entendemos que isso é uma forma de atrapalhar as investigações, de intimidar os denunciantes e as testemunhas, por isso, decidimos representar pela prisão preventiva do acusado, como forma de garantir a futura instrução criminal e a aplicação da lei penal”, reforçou o delegado Felipe.

Segundo o delegado, o capitão Lima, será encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

O Corpo de Bombeiros Militar do Amapá já havia informado que abriria uma investigação interna para apurar a conduta do oficial.

O crime

O crime ocorreu na cidade de Santana. De acordo com delegado Felipe, a mãe da vítima contou que a filha foi dormir na noite de quinta-feira (24) na residência de uma prima dela, que é casada com o capitão Lima, logo após a ceia de Natal.

Na manhã de sexta-feira (25), a mãe observou que a criança estava nervosa ao receber uma ligação dessa prima. Ao indagá‐la, a garota revelou o ato. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o capitão.

“Foi feito exame de conjunção carnal e ato libidinoso que atestou a libertinagem no ânus da menina. Após isso houve o depoimento da mãe da criança e o suspeito permaneceu calado durante seu interrogatório”, detalhou o delegado.

Foto de capa: Divulgação/PC