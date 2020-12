Acusado de matar Raiane vai à júri

Magistrada decidiu também que acusado não poderá recorrer em liberdade

Por SELES NAFES

A juíza Priscylla Mendes, da 1ª Vara Criminal de Santana, município a 17 km de Macapá, pronunciou o acusado de matar a facadas a ex-namorada, em julho passado. Com a decisão, George de Oliveira Correa irá à júri popular em data ainda não marcada.

A decisão da magistrada ocorreu ontem (14). Nela, a juíza analisa a acusação de feminicídio do Ministério Público do Estado que inclui qualificadoras como motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima Raiane Miranda de Almeida. Ela foi assassinada com quatro facadas pelas costas, no dia 31 de julho em frente à casa onde morava, na Avenida Presidente Kennedy, no Bairro Hospitalidade.

De acordo com a investigação, Georges não aceitava o fim do romance de dois anos e pressionava a vítima com ameaças. Consta no processo que, além das mensagens ameaçadoras enviadas até para parentes dela, o acusado teria monitorado a chegada da vítima em casa, após o trabalho, para fazer a abordagem.

A denúncia enviada à justiça está repleta de depoimentos e até de um vídeo do crime. Todo o conteúdo é analisado pela juíza durante a decisão.

“Com relação às qualificadoras, entendo que devem ser submetidas à apreciação do júri popular o motivo torpe, a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima e a prática de crime contra mulher em razão do sexo feminino”, comentou a juíza.

Georges está preso desde o homicídio. A juíza também decidiu que ele não poderá recorrer em liberdade para garantia da ordem pública.

Em agosto, o desembargador Rommel Araújo, do Tribunal de Justiça do Amapá, já tinha negado recurso da defesa para que Georges aguardasse o processo fora da prisão.