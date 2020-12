Advogado e músico Nilson Montoril Júnior morre aos 47 anos

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Ele passou 18 dias internado, voltou para a casa debilitado e não resistiu a uma parada cardíaca

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Vítima de complicações da covid-19, faleceu no fim da tarde de quarta-feira (16), aos 47 anos, o advogado Nilson Montoril Júnior.

Nilsinho, como era chamado pelos amigos, era filho do historiador Nilson Montoril e neto do pioneiro amapaense Francisco Torquato de Araújo.

Contra a covid, o advogado travou uma luta de 18 dias. Foi internado no Hospital São Camilo onde chegou a ser entubado e submetido a uma traqueostomia.

Voltou para casa ontem cerca de 20 kg mais magro e com sequelas motoras. No fim da tarde, teve uma parada cardíaca e faleceu.

Figura muito conhecida e multifacetado, Nilson era querido e brincalhão. Roqueiro, jogador de RPG, advogado, maçom, amigo, esposo e pai de dois filhos. Como músico, tocava contrabaixo em bandas que executavam músicas de ícones dos anos 80, como U2, The Cure e The Smiths.

Repercussão

A Ordem dos Advogados do Brasil no Amapá (OAB) lançou nota de pesar pelo falecimento de Nilson.

“A ordem dos advogados do Brasil, seccional do Amapá, externa profundo pesar pelo falecimento do advogado Nilson Montoril Jr. Neste momento de grande dor, externamos aos familiares e amigos nossas condolências e sentimentos!”, diz a nota da OAB.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede), também expressou seu luto em uma rede social.

“E hoje a gente termina o dia da pior maneira possível. Nosso time, meu time do mandato, perdeu o Nilsinho, um dos melhores quadros entre os que já trabalharam conosco.

Um advogado competentíssimo, dos melhores do Amapá. Além da parceria no trabalho, criamos uma relação de muita amizade. Meus sentimentos aos familiares e amigos”, diz trecho da nota do senador.

Centenas de amigos partilharam o luto via redes sociais.

“Meu amigo, meu advogado, meu irmão, meu parceiro. Aquele que me ensinou a tocar contrabaixo! Meu Dungeon Master, desde os 12 anos. Nilson Montoril Junior se foi. Essa doença maldita levou meu amigo. Não dá mais. Não aguento mais perder pessoas próximas. Meu coração tá doendo”, desabafou o odontólogo Paulo Fabrício Ramos.

Um dia antes, o Amapá já tinha perdido outro advogado de destaque para a covid-19, um dos autores da Constituição do Amapá, Lindoval Alcântara, que ia completar 70 anos.