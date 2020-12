Além de lojas, concurso premiará a casa mais bonita em Macapá

Tradicional concurso da Fecomércio este ano traz a novidade de premiar a melhor iluminação residencial, e de vitrines e fachadas.

Compartilhamentos

Realizado há mais de 10 anos, o tradicional Concurso Vitrines e Fachadas, da Federação do Comércio do Amapá, este ano também premiará a residência escolhida com a melhor decoração natalina de Macapá.

Tradição mercado macapaense, a disputa tem como objetivo estimular o clima natalino no centro comercial e nos principais shoppings da cidade, deixando a capital visualmente mais bonita e atrativa.

Premiação

O concurso irá premiar duas empresas na categoria Vitrine, duas na categoria Fachada, e duas casas na categoria Residência. Internautas que participarem da promoção “Eu curto o Concurso de Vitrines e Fachadas” também concorrerão a um prêmio, através de sorteio. Os valores são em vale compras.

A categoria Vitrine pagará R$ 1 mil ao 1º lugar e R$ 800 ao 2º colocado. O 1º da categoria Fachada ganha R$ 1 mil, e o 2º lugar fica com R$ 800. O ganhador na categoria Residência receberá R$ 1 mil e o segundo colocado levará R$ 800. E os dois vencedores do sorteio “Eu curto o Concurso de Vitrines e Fachadas” no perfil da Fecomércio no Instagram levarão R$ 300 e R$ 200.

Inscrições

As inscrições para o concurso estão abertas até o dia 18 de dezembro e são gratuitas. Nas três categorias, Vitrines, Fachadas e Residência, os concorrentes devem enviar três fotos de ângulos diferentes da decoração, junto com dados da respectiva empresa (nome fantasia, CNPJ, endereço e telefone para contato) ou da casa (nome completo do responsável, e-mail, endereço, comprovante de residência e telefone para contato) para o e-mail [email protected].

O edital com o regulamento está disponível no site da Federação e pode ser acessado no endereço eletrônico www.fecomercio-ap.sicomercio.org.br.

O resultado do julgamento está previsto para 25 de janeiro.