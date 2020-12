Amapá terá inverno rigoroso em 2021, aponta meteorologia

PREVISÃO DO CLIMA

Previsão chuvosa é indicada pelos modelos climatológicos do Núcleo de Hidrometeorologia e Energias Renováveis do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá.

O inverno no estado, que já começou, deve durar por mais 9 meses e será muito rigoroso em 2021, segundo modelos climatológicos da meteorologia do Amapá.

A previsão é do Núcleo de Hidrometeorologia e Energias Renováveis do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (NHMET/Iepa).

De acordo com os dados, a Região Metropolitana de Macapá, Santana e Mazagão, deve ser a mais castigada no período chuvoso, que começou cedo e deve se prolongar até agosto ou setembro do ano que vem.

Os municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Ferreira Gomes e Pedra Branca do Amapari, também devem ser bastante atingidos.

De acordo com o meteorologista e gerente da Sala de Situação do Amapá (SSAP/NHMET), Jefferson Vilhena, as chuvas bateram recorde em 2020. Eram esperados, aproximadamente, 2.500 milímetros de chuva este ano, mas caiu bem mais água.

Dezembro

O tempo aberto, com dias de céu claro e poucas nuvens, deste início de dezembro, é o que a meteorologia chama de veranico. Segundo Vilhena, esses períodos normalmente ocorrem de 3 dias a uma semana, apresentando chuvas em áreas isoladas.

Contudo, a tendência é que o tempo feche novamente, pois a média climática inicial para este mês era de 132 milímetros, mas pode chover 60% a 70% a mais que esse volume.

“É possível que neste mês chova de 200 a 230 milímetros, fazendo com que dezembro fique na média de novembro”, informou o meteorologista.

Ainda assim, deve chover menos que no mês anterior, pois o acumulado de novembro ficou próximo aos 400 milímetros de chuva.