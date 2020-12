Amapaenses afetados pelo apagão podem ficar isentos da conta de água

Proposta é do Governo do Amapá e foi encaminhada para Assembleia Legislativa.

Consumidores dos 13 municípios atingidos pelo apagão poderão ficar isentos de pagar uma fatura de água fornecida pela Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa). A proposta, que tem procedimento similar à da Medida Provisória da conta de luz, é do Governo do Estado e precisa ser apreciada pela Assembleia Legislativa.

O Projeto de Lei autoriza o governo estadual a efetuar o pagamento da conta de água para os consumidores residências, comerciais e industriais das acidades amapaenses que sofreram com os 22 dias de interrupção do fornecimento de energia elétrica durante o mês de novembro.

A notícia do encaminhamento do projeto à Assembleia foi dada na manhã desta terça-feira (1º) pelo governador Waldez Góes em suas redes sociais.

“Acabo de assinar e encaminhar para a Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), o Projeto de Lei que autoriza o Governo do Estado a efetuar o pagamento da conta de água para os todos consumidores dos 13 municípios afetados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica durante o mês de novembro. Também devo me reunir com a presidência da Assembleia Legislativa para solicitar a aprovação deste projeto o mais rápido possível”, confirmou Góes.

Segundo ele, as contas seriam pagas através de aporte financeiro do Tesouro Estadual na conta da Caesa, assim como o governo federal pretende fazer com a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) no caso da conta de luz.