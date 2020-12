Aos 106 anos, morre a ‘rainha das bonecas’

Antes de falecer, a idosa dona e 620 bonecas fez um pedido aos familiares: que todas as suas bonecas fossem doadas para crianças carentes de Macapá

Por RODRIGO ÍNDIO

A manhã chuvosa desta quarta-feira (9) em Macapá anunciava a perda de uma simpática amapaense. Ainda no ano de 2019, o portal SelesNafes.com contou a história de Antonina Santana Gurjão, à época com 105 anos de idade, que era apaixonada por bonecas.

No início da noite de terça-feira (8) ela faleceu em casa, aos 106 anos, vítima de uma parada cardíaca. A informação foi confirmada pelo filho, José Maria Gurjão.

Dona Antonina ficou conhecida por ter nas bonecas uma terapia em busca de uma vida tranquila. Ela cultivava a paixão dentro de casa há mais de três décadas, desde que ganhou sua primeira boneca, a “Dominick”.

Apesar da idade avançada, a centenária mãe de 8 filhos era muito lúcida e guardava na memória que, na infância, não teve nenhuma boneca para brincar. Tinha que trabalhar na roça com seus pais, na região do Bailique, comunidade ribeirinha a 150 quilômetros de Macapá.

Antes de falecer, a idosa fez um pedido aos familiares: que todas as suas bonecas fossem doadas para crianças carentes.

“O pedido dela é preservar por algum tempo, depois ir doando aos poucos, inclusive para crianças que fazem parte do meu projeto, que ela tanto gostava e algumas vezes as crianças fizeram visitas a ela e as bonecas”, disse o filho José Gurjão.

O velório ocorreu no bairro do Muca e o sepultamento às 16h no Cemitério São José, no Buritizal.