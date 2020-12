Aos 19 anos, assaltante violento é procurado por roubos em série

Com mandado de prisão em aberto, ele aterroriza comerciantes com suas ações violentas

Por OLHO DE BOTO

A polícia está à procura de um homem considerado extremamente violento e apontado em quatro inquéritos policiais como autor de roubos em série a estabelecimentos comerciais na zona norte de Macapá.

Esta semana, ele foi indiciado em um dos inquéritos e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Agora, a polícia conta com a ajuda da população para capturá-lo.

De acordo com o delegado Leonardo Alves, Sérgio Barbosa de Aguiar tem apenas 19 anos, mas possui extensa ficha criminal com delitos desde quando era menor de idade.

Ele é apontado como autor de pelo menos quatro roubos nos últimos dois meses, com emprego de arma de fogo em bairros da zona norte de Macapá.

“O indiciado tem apenas 19 anos de idade e já havia sido preso em abril desse ano por tráfico de drogas, bem como admitiu em sua oitiva que, quando era menor, foi apreendido outras quatro vezes por crimes patrimoniais”, informou o delegado.

No dia 2 dezembro, Sérgio Aguiar foi apresentado no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval ao delegado Leonardo Alves. Contudo, naquele momento, apesar de já ser suspeito nos inquéritos, não foi possível mantê-lo preso.

Entretanto, ainda no mesmo dia, diversas vítimas de supostos crimes de roubo cometidos dias antes foram ao Ciosp. Elas reconheceram o assaltante e a motocicleta utilizada por ele nos crimes e cederam à polícia imagens que mostram os roubos.

O delegado Leonardo, então, representou pela prisão preventiva de Sérgio, que foi deferida pelo Judiciário e indiciou o suspeito.

“O indiciado é violento, agia com agressividade nos roubos, com arma de fogo, com ajuda de comparsas, sendo que todos os delitos em tese cometidos por ele nesse período ocorreram em bairros da zona norte de Macapá, razões pelas quais representamos por sua prisão preventiva que foi decretada pelo Judiciário”, destacou Leonardo Alves.