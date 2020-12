Aos 66 anos, morre o coronel Ademar

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Coordenador estadual do Samu não resistiu a complicações da covid-19

Por SELES NAFES

O coordenador estadual do Samu no Amapá, Ademar Rodrigues dos Anjos, morreu no início da tarde desta sexta-feira (11), vítima da covid-19. Ele tinha 66 anos, e estava internado em um hospital de Natal (RN) desde o fim do mês passado.

Ademar era coronel da reserva do Corpo de Bombeiros, onde se aposentou em 2014, mas nunca parou de atuar. Estava na coordenação estadual do Samu há mais de seis anos e chegou a dirigir o Hospital de Emergência.

“Estava na linha de frente de enfrentamento da pandemia e com seus colegas ajudou a salvar milhares de vidas”, lembrou o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), ao lamentar o falecimento em nota no Facebook.

Mineiro, pai de 4 filhos, temperamento forte, porém cortês e boa praça, era extremamente qualificado e prestativo.

O oficial fez carreira no Corpo de Bombeiros, onde ingressou em 1994, sempre à frente de treinamentos inovadores e construiu um estreito relacionamento com a imprensa. Era cirurgião dentista formado pela Universidade Federal do Pará (UFPA).

Ademar era conhecido também pela prática de esportes, como o ciclismo, e por ser um entusiasta da vida saudável.