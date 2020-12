Após 6 dias, jornalista pede ajuda para sepultar filho

Radialista Elden Carlos Melo precisa transladar o corpo do filho, Eugênio Brandão Ferreira (foto), de Curitiba (PR) para Macapá (AP).

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O jornalista e radialista do Amapá, Elden Carlos, está vivendo um drama. Seu filho Carlos Eugênio Brandão Ferreira faleceu aos 24 anos em Curitiba (PR), na última quarta-feira (16), e até o momento o corpo ainda não chegou em Macapá para sepultamento.

Elden contou que o filho estava morando com a esposa há quase um ano na capital do Paraná, trabalhando e estudando para o concurso da Polícia Militar daquele Estado. Por questões de foro íntimo, a família prefere não falar sobre a causa da morte.

Outro filho de Elden, o irmão de Carlos Eugênio, conseguiu viajar de Cabo Frio (RJ), onde mora, para fazer o reconhecimento do corpo em Curitiba apenas três dias após o falecimento.

A burocracia e a falta de voos de Curitiba direto para Macapá foram dois grandes empecilhos enfrentados até aqui. No sábado (19), o corpo chegou até Belém (PA).

“Quando chegou em Belém, eles [Gol] deveriam fazer um reembarque no domingo [20], ontem, para chegar por volta de 15h20 aqui em Macapá. Só que, de última hora, a companhia aérea cancelou o translado do esquife, a urna, e deram previsão que isso iria ocorrer amanhã somente, mas isso nem é garantia. Então estamos nesse desespero. Amanhã já vou ter que mandar rezar, obrigatoriamente, a missa de sétimo dia do meu filho”, contou Elden.

Uma cerimônia fúnebre já estava preparada para o jovem Carlos, mas obviamente, não ocorreu. Sobre a morte e a espera, o jornalista contou.

“Isso é o que dói mais na gente, a angústia da espera. A cerimônia de velório estava pronta, tava tudo pronto pra receber, e agora a gente nem vai poder fazer isso porque já chegamos a seis dias e não tem nem condições, por causa do corpo, o próprio estado do corpo, assim que chegar já vai provavelmente pro cemitério para breve despedida e estamos nessa correria para tentar juntar recursos”, revelou o pai.

Ajuda

A família pesquisou as empresas de táxi aéreo em Belém e o menor preço encontrado foi o de R$ 8,9 mil. Essa é a alternativa que estão buscando neste momento.

Os dados bancários para doações são os seguintes:

Banco do Brasil

Elden Carlos de Melo Ferreira

Agência 4435-0

CC 15.043-6

Caixa Econômica Federal

Agência 0658

Operação 013

Conta 69873-3

Pix 511.791.212-87