Após exibir arma, irmãos são presos com colete e drogas

Eles estavam com uma pistola . 40 e munições. Prisão ocorreu na noite de terça-feira (8), no Bairro Congós, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Após denúncias de populares, militares do 1º Batalhão da PM prenderam dois irmãos com uma arma, drogas e colete balístico que amedrontavam moradores de uma área de pontes da zona sul de Macapá.

A prisão ocorreu na noite de terça-feira (8), na 17ª Avenida do Bairro Congós, na zona sul da capital.

Segundo relatório da ocorrência, a informação apontava que dois homens estavam exibindo armas no local, parecendo vigiar uma casa abandonada, onde geralmente membros de uma facção costumam se encontrar.

Duas guarnições do 1º Batalhão foram al local e logo avistaram um suspeito usando um colete balístico. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele correu para a casa abandonada. Dentro do imóvel, estava um comparsa.

Apesar de estarem armados, eles não esboçaram reação. Após revistar os suspeitos, os militares acharam no bolso de um deles, identificado como Deivid Dilanelson Amorim da Costa, 19 anos, 39 porções de cocaína e crack. Era ele quem usava o colete.

O segundo suspeito Davi Dilanelson Amorim da Costa, de 20 anos, estava com a pistola e dois carregadores com 19 munições. Os irmãos foram apresentados no Ciosp do Pacoval.