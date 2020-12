Após furtar residência, parceiros do crime são presos fugindo em táxi

Crime ocorreu na madrugada desta no Bairro do Laguinho, região central de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem e uma mulher foram presos na madrugada desta segunda-feira (14) quando tentavam fugir em um táxi levando dois botijões de gás, dois ventiladores e um aspirador de pó.

Os objetos haviam sido furtados de uma residência localizada na Avenida General Osório, no Bairro do Laguinho, região Central de Macapá.

De acordo com o policial militar Hemerson Maciel, do 6º Batalhão, os suspeitos, identificados como Luan Patrick Pereira, de 21 anos, e Deyse Kelly Corrêa, de 32, armados com uma faca, aproveitaram que os moradores da casa estavam dormindo e arrombaram a porta dos fundos.

Eles só não tiveram êxito no crime porque no momento que tentavam deixar o local passava uma equipe de rádio patrulha, que ao perceber a movimentação estranha resolveu fazer a abordagem.

Na residência, estavam quatro pessoas, entre elas uma criança de 6 anos e um cadeirante. A proprietária só ficou sabendo que o imóvel havia sido invadido quando foi acordada pelos militares.

“A gente acordou com os policiais dentro de casa, pois a porta havia sido arrombada pelos bandidos. E aí que viemos saber do que havia acontecido. Foi muito perigoso, poderiam ter esfaqueado a gente, pois parecem estar drogados. Graças a Deus que a Polícia Militar estava lá”, aliviou-se a dona da casa.

Objetos furtados e acusados foram apresentados no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval. Ficou comprovado que o taxista não tinha participação no crime.