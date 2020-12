Após furtar TV e bebidas de motel para comemorar, trio bate carro na fuga

Crime ocorreu nesta quinta-feira (10), em um motel na Rua Minas Gerais, no Bairro Nova Esperança, zona oeste de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um trio foi preso nesta quinta-feira (10) depois de furtar uma TV e bebidas de um motel na Rua Minas Gerais, no Bairro Nova Esperança, zona Oeste de Macapá.

O Portal SelesNafes.Com teve acesso a filmagens de câmeras de segurança do local do crime. O gerente do empreendimento explicou como ocorreu o delito. Veja:

Durante a fuga, os dois homens, de 28 e 37 anos, e a mulher, de 38 anos, se envolveram em um acidente de carro e foram presos pela Polícia Militar. Eles não tiveram os nomes revelados pela polícia.

De acordo com o sargento Raimundo Barros, que atendeu a ocorrência, o acidente aconteceu no Bairro Buritizal, também na zona sul, o carro do trio avançou a preferencial na Rua Santos Dumont com Avenida dos Caramurus, no cruzamento da Escola Gonçalves Dias, e colidiu com outro veículo.

Após o acidente, o carro em que os criminosos estavam apresentou problemas mecânicos e o motor parou de funcionar. Em seguida, eles foram detidos por um policial à paisana até a chegada da guarnição comandada pelo sargento Raimundo Barros.

“Eles relataram que estavam apenas se divertindo e que, no local, viram a possibilidade e agiram. Disseram que emprestaram o carro, mas não revelaram de quem”, informou o militar.