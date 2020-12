Após treinamento na Força Tática, policial de folga frustra roubo

Crime ocorreu no Bairro Beirol, zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um policial militar à paisana conseguiu impedir que dois homens armados levassem toda a renda mensal e o celular de uma mulher de 50 anos, que havia sido assaltada momentos antes.

Além de recuperar o dinheiro e o aparelho telefônico, o policial, um soldado do Batalhão de Força Tática, deteve um dos suspeitos e apreendeu a arma usada no delito.

O roubo ocorreu na noite de segunda-feira (14), quando a vítima caminhava na Avenida Anhanguera, entre as Ruas Jovino Dinoá e Odilardo Silva, no Bairro Beirol, zona sul de Macapá.

Na companhia de um comparsa, um adolescente de 16 anos, armado com um revólver d calibre 22, rendeu e tomou o iphone e a bolsa tiracolo com R$ 4 mil da mulher.

Mas, o policial percebeu a situação e na fuga surpreendeu os bandidos. Um deles conseguiu escapar, mas o menor de 16 anos foi detido. Ele estava com a bolsa, o celular e a arma.

Já com o apoio de militares da Força Tática, o infrator foi apresentado na Delegacia especializada de Investigação de Atos infracionais (DEIAI).

O soldado que recuperou todo o patrimônio da vítima foi um dos 33 profissionais recém formados no curso da Força Tática. Por questões de ofício, o nome dele não será divulgado. Mas o comandante do BFT, coronel Aldinei Almeida, reforçou que a ação bem sucedida já é fruto do treinamento pelo qual passou o soldado passou.

“Veja, um dos autores do crime foi detido, a arma foi apreendida, os pertences foram recuperados e ninguém saiu ferido. É preciso muita técnica para assegurar uma ação bem sucedida como esta. Esse é um profissional muito bem preparado pelo curso da Força Tática. Todo o treinamento valeu a pena”, avaliou o comandante.