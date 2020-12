Assaltantes roubam carro de aplicativo, mas são localizados pelo Bope

Segundo a polícia, os suspeitos haviam roubado o carro de um motorista de aplicativo durante o dia, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois assaltantes morreram em confronto com o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar na noite desta segunda-feira (28), na BR-210, na zona norte de Macapá.

A dupla foi identificada como Marcos de Jesus Barbosa, de 42 anos, que já respondia a 12 processos, e Maylon Santos Barbosa, de 22 anos. Outros dois criminosos conseguiram escapar, eles fugiram para uma área de mata às margens da rodovia.

Segundo o comandante do Bope, major Kléber Silva, os suspeitos haviam roubado o carro de um motorista de aplicativo durante o dia, no município de Santana, a 17 km de Macapá. A vítima foi amarrada e colocada na mala do carro. Ela só foi solta horas depois e avisou à polícia.

“O motorista foi acionado através do aplicativo para fazer uma corrida e, lá, foi rendido pelos criminosos”, explicou o major.

À noite, o veículo foi usado em assaltos. Um dos roubos ocorreu em uma batedeira de açaí, localizada no Bairro Infraero, zona norte em Macapá.

As características do carro e dos criminosos foram repassadas para o Bope. E já por volta de 21h, o carro foi avistado quando passava o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km-9 da BR-210.

Uma equipe de Rondas ostensivas Tática Motorizada (Rotam) – Companhia do Bope – foi acionada e alcançou o veículo no km-18, nas proximidades da lixeira pública. Um bandido em uma moto dava apoio aos criminosos dentro do carro.

Os suspeitos desobedeceram a ordem de parada e abriram fogo em direção aos policiais. Na troca de tiros, o resultado foi a morte dos dois ocupantes.

“Os criminosos iriam, e já haviam iniciado, roubos em série, nas cidades de Macapá e Santana, durante a noite e a madrugada, já tinham assaltado uma batedeira de açaí e só não continuaram porque foram interceptados pela Polícia Militar”, considerou o comandante do Bope.

As armas usadas pelos bandidos no tiroteio foram entregues à Polícia Civil, no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval, em Macapá.