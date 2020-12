Assaltantes teriam levado R$ 100 mil de distribuidora de medicamentos

Crime teria ocorrido na sede da empresa, na Rodovia JK, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um roubo planejado que teria rendido cerca de R$ 100 mil a assaltantes que, segundo testemunhas, pareciam ter treinamento especializado, está sendo investigado pela Polícia Civil.

O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (30), por volta de 8h30, em frente à sede de uma distribuidora de medicamentos, localizada na Rodovia JK, em frente ao Biobarque, na zona sul de Macapá.

Parte da ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança da empresa. As imagens mostram que os bandidos abordaram a vítima, que estava dentro de um carro, na frente da empresa.

Pelo menos quatro homens participam do roubo. Três deles chegam correndo, depois de atravessar a rodovia, um deles usava colete. Todos usavam bonés e máscaras de proteção contra covid-19 – para dificultar a identificação facial pelas imagens.

Eles dispararam no vidro do veículo, para amedrontar a vítima, e pegaram o dinheiro que estava num malote. Depois, chega um carro preto que estava no apoio e todos fogem.

Por enquanto, a polícia evita falar. O delegado responsável pelo caso não quis se pronunciar. Mas, o Portal SelesNafes.Com apurou que o caso está com a Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP).

Testemunhas anotaram a placa do carro usado na fuga. Mas era uma numeração clonada, que levou policiais militares até uma oficina onde estava o carro verdadeiro, que havia sido clonado.