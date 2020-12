Bala e Randolfe tratam de emendas e do novo terminal hidroviário de Santana

Recursos do terminal estão garantidos e obras serão executadas pelo Dnit

Compartilhamentos

O prefeito eleito de Santana, Bala Rocha (PP), vai assumir o mandato no dia 1º de janeiro já com uma grande obra para acompanhar na cidade: o terminal hidroviário do município, projeto elaborado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede) que já tem recursos garantidos.

O projeto foi apresentado pelo senador ao prefeito no escritório do parlamentar, em Macapá. A construção será conduzida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Durante a apresentação, o prefeito foi informado sobre as emendas que estão destinadas por Randolfe ao município de Santana, em 2021. Os recursos contemplam iluminação pública, passarelas e reforma da Praça Cívica, entre outras obras.

Randolfe convidou Bala para participar, em São Paulo, o ato de recebimento da coronaVac com o governador João Dória (PSDB).