Bandidos fazem família refém para matar animais e roubar carne

Crime ocorreu na área rural do município de Mazagão, a 35 km de Macapá

Por RODRIGO ÍNDIO

Criminosos mataram e esquartejaram seis búfalos e três bois de uma fazenda para roubar a carne, na área rural do município de Mazagão, a 35 km de Macapá. Os ladrões chegaram na noite de segunda-feira (7), amarraram o caseiro e sua família dentro de casa e cometeram o crime.

De acordo com o Batalhão de Policiamento Rural (BPRu), durante patrulhamento pela Rodovia AP-010, entre os municípios de Mazagão Novo e Mazagão Velho, a equipe da foi abordada pelo caseiro da “Fazenda Manga Funda”.

Ao detalhar os momentos de angústia e terror, o trabalhador informou que foi mantido refém até às 5h da madrugada de terça-feira (8). Segundo a vítima, a ação foi praticada por quatro indivíduos fortemente armados.

Enquanto a família era mantida refém e torturada sob a mira de armas, parte do bando foi até o curral da fazenda e matou 9 animais. Os criminosos retiraram as vísceras e as cabeças dos animais para ficar apenas com a carne.

Em seguida, as peças foram colocadas em um caminhão, que levou a carga por volta de 3h. Mesmo assim, a família continuou refém até o restante dos “magarefes do crime” decidirem ir embora.

Os militares verificaram câmeras de segurança pela região e descobriram que os equipamentos flagraram um caminhão de cor branca passando em direção ao Rio Beija-flor, que fica em frente a cidade de Mazagão Novo.

O horário coincide com o mesmo do momento de saída dos bandidos da fazenda. Entretanto, as imagens não contribuíram para que a equipe identificasse a placa do veículo.

Ninguém ainda foi preso e a polícia continua as buscas pelos suspeitos. Segundo o BPRu, esse tipo de crime é comum no interior do Amapá.