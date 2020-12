Cidade foi importante no processo de independência do Brasil. O Portal SelesNafes.Com foi até o município

Por SELES NAFES

Poucas cidades têm o orgulho de terem sido protagonistas no processo de independência do Brasil. Barcarena, no Pará, é um desses locais. Berço da famosa Revolta da Cabanagem, a cidade hoje é um importante polo de desenvolvimento econômico, com suas indústrias, praias, rede hoteleira e rica culinária. O Portal SelesNafes.Com foi até o município, que é preparado receber visitantes de todo o Brasil. Assista com o SNTV.