Bebê se engasga com leite, para de respirar e é salvo por telefone

Caso ocorreu na tarde de domingo (27), no Bairro Paraíso, em Santana, a 17 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Pelo telefone, um atendente do Corpo de Bombeiros ajudou a salvar um bebê que estava engasgado com leite, na tarde de domingo (27), no Bairro Paraíso, em Santana, a 17 km de Macapá. O menino, possivelmente, teve refluxo, se afogou e não conseguia respirar.

O soldado Alessandro do Rosário de Lima recebeu a ligação no número 193, por volta de 15h, de uma vizinha da mãe da criança. Ele avaliou que não haveria tempo hábil para que militares fossem ao encontro da criança, que completa dois meses nesta terça-feira (29).

“O bebê se afogou com o leite que a mãe fez para ele. Ela contou que não produz leite suficiente, então faz leite para reforçar a mamada, em uma delas [mamadas] quase aconteceu o pior”, disse o bombeiro.

O militar, então, decidiu orientar a vizinha – que estava mais tranquila, para que ela mesma fizesse os procedimentos necessários, já que a mãe gritava bastante em desespero.

O soldado R. de Lima foi passando as coordenadas por telefone e, a vizinha e a mãe seguiram as orientações: fizeram compressões no tórax e deram tapas nas costas do bebê. Logo a criança começou a chorar e voltou a respirar normalmente.

“Conversei com ela [vizinha] com palavras que fossem de fácil compreensão. Meu sentimento é de dever cumprido. Graças a Deus, todos estavam na hora e no lugar certo para ajudar. Ganhei meu dia ao poder contribuir. É o nosso trabalho, mas não teve coisa melhor do que ouvir o choro do bebê e saber que ele estava respirando”, orgulhou-se o soldado do 5° grupamento de Santana.

Após o susto, a guarnição envolvida na ocorrência foi conhecer o pequeno Castiel e sua mãe Suellen.

“Foi especial conhecer ele. Nós, que somos pais, sabemos com é complicado essa situação, mas deu tudo certo e ele está bem”, finalizou o bombeiro.