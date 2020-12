Beira Rio é bloqueada para evitar aglomerações

Complexo Turístico Beira Rio, no Centro de Macapá vai ser interditado pela Polícia Militar. Não será permitida a permanência de carros no local nem o trânsito de pessoas.

Por ANDRÉ SILVA

O Batalhão de Policiamento de Trânsito da Policia Militar do Amapá (BPTran) vai bloquear os acessos que levam ao Complexo Turístico Beira Rio durante o Réveillon desta quinta-feira (31).

A barreira vai se estender até o dia 1° de janeiro de 2021 e tem o objetivo de evitar aglomeração, medida contra a proliferação do novo coronavírus durante as comemorações de fim de ano. A interdição também objetiva redução de acidentes e excessos de trânsito na virada de ano.

Para esta operação será destacado um efetivo de 52 policiais que serão distribuídos na zona norte e sul onde farão barreiras educativas, e um destacamento maior da força no centro de Macapá.

De acordo com PM, será interditado o perímetro que compreende a Rua Azarias Costa Neto, iniciando na frente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), até a Avenida Mendonça Júnior (rua do canal), próximo a Fortaleza de São José. Não será permitida a permanência de carros no local nem o trânsito de pessoas.

“Orientaremos com nossas patrulhas volantes que as pessoas não se aglomerem, pra evitar a questão do contágio e fazer valer os decretos municipais e estaduais. Esse ano não permitiremos a entrada de veículos e nem a permanência de pessoas naquele local”, alertou o tenente Richardson Santiago, do setor de comunicação do BPTran.

Virada Virtual

O Governo do Estado do Amapá (GEA) programou um evento que vai contar com a participação de artistas locais e líderes religiosos, tudo transmitido pela internet e sem público no local.

A programação, que iniciará às 21h30min e vai até às 1h, acontecerá ao lado da Fortaleza de Macapá e poderá ser acompanhada de qualquer pelo lugar no Facebook e no canal no YouTube da Secult.

A música vai ficar por conta de artistas consagrados na música amapaenses, entre eles, Enrico Di Miceli, Osmar Júnior e Paulinho Bastos.