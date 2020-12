Boca de fumo era monitorada por câmeras de segurança

A ação policial aconteceu em uma área de pontes entre os Bairros Congós e Buritizal, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil fechou uma boca de fumo monitorada por câmeras de segurança numa ação da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), no início da tarde desta terça-feira (21). Dois homens foram presos, e uma arma, dinheiro e drogas foram apreendidos.

A ação, que foi comandada pelo delegado Vladson Nascimento, aconteceu em uma área de pontes entre os Bairros Congós e Buritizal, na zona sul de Macapá.

A entrada principal do perímetro era monitorada pelas lentes dos traficantes. Por isso, o sistema de vigilância permitiu que um deles escapasse, inicialmente, do cerco policial. Entretanto, os agentes conseguiram alcançá-lo.

O comparsa dele também foi capturado. Os presos têm 21 e 25 anos de idade. Os nomes deles não foram revelados pela polícia.

Dentro da casa utilizada pelos investigados, foram encontrados aproximadamente R$ 3 mil, um revólver municiado, uma balança de precisão e porções de drogas, já embaladas para comercialização.

Segundo o delegado Vladson, os agentes estavam em campana, num ponto estratégico, quando flagraram o comércio ilícito no local. Ele falou do sistema de vigilância dos traficantes.

“Estávamos em uma campana para sufocar a distribuições de drogas na cidade. E tentamos abordar um usuário, que correu para dentro da área de ponte. Fomos atrás e nos deparamos com outro suspeito correndo para dentro de uma casa, onde posteriormente constatamos que era a boca de fumo do local. A casa fica a cerca de 400 metros da entrada e mesmo assim na televisão deles funcionava o sistema de circuito interno de TV, com vários ângulos”, informou o delegado.

A dupla foi autuada em flagrante por tráfico de porte ilegal de arma. A polícia agora vai analisar as imagens das câmeras dos traficantes.