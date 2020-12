Bolsonaro declara apoio a Josiel

Apoio do presidente da República pode ser decisivo na corrida à Prefeitura de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Na reta final, neste sábado (19), um dia antes do 2º turno da eleição para prefeito de Macapá, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), declarou apoio ao candidato Josiel Alcolumbre (DEM). Ele gravou um vídeo, veja:

“Nesse momento, como temos eleições no próximo domingo, eu peço, pela minha amizade com Davi Alcolumbre que você vote em Josiel 25 para prefeito. Muito obrigado, um forte abraço e fique com Deus”, declarou o presidente.

Apoio disputado

Desde o primeiro turno o apoio do presidente Bolsonaro foi disputado, nos bastidores, por diversas candidaturas que se localizam no espectro mais à direita do panorama político nacional.

Mas, o presidente acabou não apoiando ninguém, nem mesmo Cirilo, o candidato do seu ex-partido, PSL, pelo qual chegou ao Planalto. Cirilo declarou apoio ao candidato Furlan.

Peso de Bolsonaro

No dia 26 de novembro, o jornal O Globo, divulgou pesquisa sobre a popularidade do presidente nas capitais brasileiras.

Macapá foi uma das três capitais onde Bolsonaro manteve seu nível de popularidade, com 42% dos entrevistados que consideram seu governo bom ou ótimo. Sua rejeição, por outro lado, é menor, com 30% que o consideraram ruim ou péssimo.

Vale ressaltar, que o levantamento foi realizado após o apagão que acometeu o Estado.