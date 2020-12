Bope descobre partilha de roubo, mas assaltantes escapam

Bandidos deixaram para trás uma motocicleta que teria sido utilizada em vários assalto em Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Na noite desta sexta-feira (4), o Batalhão de Operações Especiais (Bope) recebeu a denúncia de que criminosos haviam se encontrado na zona sul de Macapá para repartir os lucros de roubos.

O batalhão então enviou uma equipe de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) até o endereço, uma casa situada em uma área de pontes da 24ª Avenida do Bairro Congós.

Contudo, os infratores foram avisados sobre a chegada dos policiais e correram em várias direções antes dos militares entrarem na área de ponte. Eles deixaram par trás uma motocicleta, que havia sido utilizada em vários roubos na capital amapaense.

Dentro do imóvel, os policiais encontraram pistas sobre os suspeitos: uma camisa de mototaxista clandestino e dois capacetes, que podem ajudar a identificar os bandidos.

O veículo e os objetos apreendidos foram apresentados ao delegado de plantão do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), no Bairro Pacoval. A polícia continua no rastro dos criminosos.