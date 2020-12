Bope encontra drogas pela 2ª vez em apartamento do Macapaba; 3 são presos

Além das drogas apreendidas, um homem e duas mulheres foram presos no habitacional, que fica na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem identificado como Madson Gabriel Palheta, de 23 anos, foi preso por tráfico de drogas nesta quarta-feira (16), durante uma ação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) no Conjunto Habitacional Cidade Macapaba, na zona norte de Macapá.

De acordo com o capitão George Cecílio, o suspeito, que já responde a 5 processos pelos crimes de furto e roubo, carregava 42 porções de maconha no bolso.

Ele estava na entrada de um dos apartamentos do bloco 12, na quadra 13, quando foi surpreendido por uma equipe de Rondas Ostensivas Táticas Motorizada (Rotam) – Companhia do Bope – após denúncia anônima.

Ainda segundo o oficial, Madson teria se abrigado em um dos quartos do imóvel quando notou a presença da polícia. Na ação, também foram detidas duas mulheres jovens, uma delas é a dona do apartamento.

“Segundo a denúncia, nesse apartamento havia uma intensa movimentação por causa da venda de drogas. Inclusive, esse mesmo imóvel já foi alvo de operação do Bope”, informou o capitão.

Todos foram apresentados no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval.

“A área do Macapaba tem apresentado aumento de crimes violentos e tráfico de drogas, por isto, estamos intensificando o patrulhamento naquelas imediações, ouvindo os moradores, verificando denúncias anônimas. Então, foi nessas circunstâncias que esse indivíduo foi preso e vamos continuar com as rondas no Conjunto. A maioria das pessoas que moram no Macapaba são cidadãos de bem, infelizmente, esses membros de facção, que são a minoria, é que maculam a imagem do conjunto, nós sabemos disso e vamos continuar trabalhando pra retirar esses criminosos do meio da população de bem”, assegurou o capitão Cecílio.