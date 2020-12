Caesa negocia débitos de micro e pequenas empresas

Condições especiais de negociação só valerão para os dias 9 e 10 de dezembro no Mutirão Limpa Nome do Sebrae, em Macapá.

Micro e pequenos empresários inadimplentes com a Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa) poderão negociais débitos em condições especiais para limpar CNPJ ou CPF.

A oportunidade ocorrerá durante o Mutirão Limpa Nome do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), nos próximos dias 9 e 10 de dezembro, quarta e quinta-feira, das 9h às 17h.

O evento acontecerá no prédio do Sebrae, no Centro de Macapá, e reunirá diversas empresas e instituições para um feirão de negociações. Haverá também guichês de atendimento do Serasa, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), instituições financeiras.

Segundo a Caesa, os descontos e prazos variam de acordo com o perfil de cada cliente, contudo, a entrada será fixa, de 10% do valor final da dívida. Apesar da campanha ser voltada para os comerciantes, qualquer cliente que esteja negativado poderá negociar.

Atualmente, 2.498 clientes possuem negativações no CPF ou CNPJ em virtude da inadimplência com a Caesa. São R$ 2,27 milhões em débitos a serem negociados.