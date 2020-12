Câncer: No sofrimento, um sorriso

Mais de 100 crianças do Amapá e de outros estados receberam brinquedos arrecadados pela ONG Carlos Daniel

Por SELES NAFES

Dezenas de crianças do Amapá e de outros estados que lutam contra o câncer em São Paulo tiveram motivos para sorrir neste Natal, apesar da distância e do sofrimento causado pela doença e pelo tratamento desgastante. Como ocorre há quatro anos, elas receberam brinquedos arrecadados pela ONG Carlos Daniel.

A ONG existe há cerca de cinco anos e faz a ponte entre crianças doentes e a rede de atendimento dentro e fora do Amapá. Nos casos mais graves, os pacientes são encaminhados para hospitais privados de São Paulo, graças ao reconhecimento do trabalho incansável do presidente da entidade, Agenilson Pereira.

Este ano, ele viajou para São Paulo no dia 16 de dezembro para entregar brinquedos em três casas de apoio: a Casa Ronald Mcdonalds, Vida Divina e do Instituto Luz do Amanhã.

“No primeiro ano levávamos apenas para as crianças do Amapá, mas vimos que era triste as outras crianças vendo as crianças do Amapá recebendo e elas não. Isso me motivo a conseguir presentes para todas, porque é uma maneira de ter gratidão a essas pessoas que acolhem crianças do Amapá e de todo o Brasil”, justifica.

Ao todo, mais de 100 crianças receberam ou ainda receberão os presentes.

“Não deu para entregar todos os brinquedos porque muitas ainda estavam internadas em tratamento, mas elas receberão”, comentou.

As passagens para Agenilson e a diretora da ONG, Priscila Nascimento, foram doadas pela Vara de Execuções Penais de Macapá (Vepma).

Os brinquedos foram doados pela Ri-Happy (Amapá), parceira da ONG Carlos Daniel há quatro anos; pelas Mulheres Empreendedoras do Bem, Conselho Regional de Administração (CRA), funcionários da Infraero, além de padrinhos e madrinhas da ONG e a empresa Uz7 Spotting.

Além dos brinquedos, Agenilson e Priscila levaram fraldas descartáveis, cestas básicas e até açaí com farinha de tapioca. Quem gostou foi Wanderlei, que é do Bailique, e está morando numa das casas de apoio.

Drama

Apesar do sucesso da entrega de brinquedos, a ONG Carlos Daniel passa por dificuldades e vai entrar em 2021 sob a ameaça de fechar as portas, em definitivo.

“Nosso trabalho não é reconhecido aqui no Amapá. Tem apoio de poucos empresários e nenhum do poder público. Se fecharmos as portas, vamos deixar de dar apoio a essas crianças”.