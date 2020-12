Candidato é detido acusado de comprar votos com sorvete

Prisão em flagrante foi feita pela Polícia Militar

atualizado às 13h53min

A Polícia Federal confirmou neste domingo (6) que foi preso um candidato a vereador em Macapá acusado de compra de votos. Ele estaria aliciando eleitores com dinheiro e sorvete.

A prisão, em flagrante, ocorreu na noite de sábado (5), em bairro também não divulgado pela PF, e a condução foi feita pela Polícia Militar e Ministério Público Eleitoral.

O candidato foi levado para a superintendência da PF junto com R$ 2 mil em dinheiro apreendidos. Ele pagou fiança e foi liberado.

“O crime de oferecer dinheiro para obtenção de voto pode ter reclusão de até quatro anos, além do pagamento de multa”, avisou a PF em comunicado.

Depois da primeira postagem, o Portal SelesNafes.Com conseguiu apurar que o candidato é João Mendonça (PL).

Após as 13h45min, a defesa do candidato procurou o portal para afirmar que não houve prisão, mas apenas a condução. Ao contrário do que informou a PF, o advogado Benício Pontes informou que João Mendonça teria sido liberado sem pagamento da fiança e após prestar depoimento.