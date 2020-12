Carro com jornalistas cai em rio e todos sobrevivem

Equipe da TV Equinócio (Record) estava a bordo

Por SELES NAFES

Uma equipe da TV Equinócio (afiliada da TV Record no Amapá) sofreu um acidente na noite de sábado (20), próximo ao município de Calçoene, cidade a 370 km de Macapá. O carro com os jornalistas saiu da estrada e caiu em um rio.

Segundo informações preliminares, o carro com a equipe composta pelos repórteres Pedro Pessoa e Salgado Júnior, saiu do traçado da BR-156, ao se aproximar da cabeceira de uma ponte.

Por um milagre, o carro caiu na parte mais rasa do rio e ficou apenas parcialmente submerso.

O repórter Pedro Pessoa machucou o ombro, e o cinegrafista Salgado Júnior, que estava dormindo no momento do acidente, não se feriu. O veículo estava sendo dirigido pelo dono de uma área no garimpo do Lourenço, para onde a equipe estava indo.

Um vídeo gravado momentos depois do acidente mostra os jornalistas e o motorista retirando equipamentos e bagagens que estavam no porta malas do carro. Em seguida, o repórter Pedro Pessoa consegue subir até a estrada e pedir ajuda.

Uma ambulância que transportava uma paciente para Macapá atende ao pedido e para. A equipe da emissora conversa com o motorista da ambulância e pede que ele solicite apoio.

A equipe já está em Macapá. O apresentador do Balanço Geral, o jornalista Luís Eduardo, falou em nome da emissora logo após a primeira postagem desta notícia informando que a empresa está dando assistência aos jornalistas.

A equipe estava se dirigindo para o Lourenço onde cobriria as repercussões da decisão da justiça do Trabalho que determinou a suspensão das atividades no garimpo. O acidente teria sido provocado pela pista lisa.

Semelhança

Em 1996, toda a equipe da Bandeirantes de Macapá morreu em uma acidente semelhante na BR-210, antes do município de Serra do Navio.

A equipe estava indo cobrir o Festival do Cupuaçú quando o motorista perdeu o controle em uma curva e o carro foi parar em uma parte rasa do rio.

No entanto, o veículo caiu com as rodas para cima, e a equipe não consegui sair do carro. Todos morreram afogados, incluindo o secretário de comunicação da prefeitura de Macapá, o jornalista Tony Tavares, que acompanhava a equipe.