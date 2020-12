Carros que pararem em ciclofaixa ao fim da obra serão multados

Assim como para os carros a Leopoldo Machado é de mão única, a ciclo faixa também será. São 5,5 Km que ligam o centro à zona sul de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A distribuição do uso dos espaços públicos é sempre um tema de debate e, em todas as cidades onde as ciclofaixas são instaladas, as opiniões sobre o tema se acirram. A Prefeitura Municipal de Macapá (PMM) começou a implantação de uma ciclovia em toda a extensão da Rua Leopoldo Machado – que foi recentemente pavimentada – e junto a isso, macapaenses começaram a expor suas opiniões nas redes sociais.

No geral, são postagens onde há carros estacionados em cima da ciclovia e pessoas criticando essa atitude. A PMM esclareceu ao Portal SelesNafes.Com que a proibição de estacionar ou mesmo circular de automóvel sobre a faixa ainda não começou.

Mas, as placas que permitem estacionamento já foram tiradas, e, o ideal é que logo comece o processo de adaptação, segundo a prefeitura. Multas, porém, apenas quando a ciclovia estiver totalmente implementada. A obra deve demorar ainda mais 15 dias para ficar pronta.

“A PMM está instalando ciclo faixa na Leopoldo Machado com aproximadamente 5,5 Km, que está sendo sinalizada horizontalmente e verticalmente. Além da ciclovia do lado esquerdo da via, nós também vamos sinalizar estacionamento em fila indiana do lado direito, e duas pistas de rolamento do leito carroçável [pista]. O objetivo é qualificar a via para que atenda o maior número de pessoas possível, de uma maneira mais democrática”, declarou David Covre, secretário de infraestrutura urbana de Macapá.

Ativismo ciclista

Os grupos de ciclistas, que aumentaram muito na cidade de Macapá, aguardam ciclovias com ansiedade. Por todo o Brasil, redes de ativismo ciclista se formaram sob o lema de “uma bicicleta, um carro a menos” que, dentre outras coisas, tenta melhor as condições de mobilidade urbana e trânsito.

A expectativa, no geral, é que com a implementação de mais ciclovias, a bicicleta cresça como opção principal de locomoção das pessoas, inclusive nas tarefas diárias como ir e voltar do trabalho.

Mão única

Para garantir mais segurança aos ciclistas, tachões retro iluminados serão colocados, para dividir o espaço das bicicletas dos carros. Assim como para os carros a Leopoldo Machado é de mão única, a ciclo faixa também será.

Além da Leopoldo Machado, as avenidas Padre Júlio e Cora de Carvalho, terão a instalação de ciclovias ainda este ano. Juntando as três vias, será um total de 16,5 quilômetros de ciclovias novas instaladas. A PMM informou que há cerca de 20 quilômetros em projetos para serem executados em 2021.