Castramóveis vão controlar população de cães e gatos de rua e domésticos

Por RODRIGO ÍNDIO

A partir de 2021, o serviço de zoonoses da prefeitura de Macapá poderá contar com novas unidades de “castramóvel”. Os dois veículos serão equipados e com profissionais que poderão fazer a castração de cães e gatos de forma itinerante, nos bairros. A iniciativa é para animais de rua e domésticos.

A informação foi repassada pelo vereador Victor Hugo, defensor de causas animais. Os dispositivos serão entregues nesta quinta-feira (31), às 9h da manhã na Policlínica Dr. Papáleo Paes, no Bairro São Lázaro, zona norte da capital.

Na estrutura, os animais serão castrados e já receberão a medicação. O trabalho visa o controle populacional de animas.

Os veículos foram adquiridos com recursos de emenda do deputado federal André Abdon (PP), por meio de uma indicação feita pelo vereador Victor Hugo (PROS), fundador da Unidade de Proteção Animal “Costelinha” (Upac). O valor da emenda é de R$ 250 mil e conta com uma contrapartida do município.

Segundo Victor Hugo, estima-se que os equipamentos vão proporcionar, em média, a castração de pelo menos, 200 animais por mês de forma gratuita, gradativa e segura.

“Futuramente, devem ser feitos até concursos públicos na área da medicina veterinária. É um projeto lindo que vai acabar com o sofrimento dos animais de rua, com animais abandonados, com a proliferação de doenças e atropelamentos. Ele passa a funcionar na gestão do prefeito Furlan, que é sensível à causa animal. Ele já me ajudou muito em nossas ações”, disse Victor Hugo.

A ideia é que as unidades de castramóvel permaneçam 15 dias em cada bairro da capital. As informações sobre como a população deve proceder serão divulgadas em breve.

Foto de capa: André Silva/Portal SN