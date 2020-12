CEA explica como funciona isenção da conta de luz

Diretores explicaram em coletiva de imprensa. Para saber se foi contemplado, consumidor deve olhar nas faturas se a leitura atual este entre os dias 26 de outubro a 24 de novembro.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

A Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) explicou na manhã desta sexta-feira (4) como será aplicada a isenção da conta de luz dos consumidores de 13 municípios do Estado afetados com o apagão e o racionamento de energia após o incêndio na Subestação Macapá, no dia 3 de novembro.

A dúvida da maioria dos população é com relação ao período e como será aplicada a medida, já que os talões com a fatura mensal não pararam de chegar. Com isso, a estatal realizou uma coletiva com a imprensa para esclarecimentos e apresentar o plano de isenção.

O diretor comercial da CEA, Josivan Rodrigues, explicou que a isenção ocorre por meio da Medida Provisória (MP) de nº 1010/2020 do Governo Federal e vai beneficiar todas as pessoas afetadas pelo apagão, ou seja, 185.787 unidades consumidoras.

Segundo ele, a isenção equivale ao período da emissão da fatura entre os dias 26 de outubro a 24 de novembro. Os consumidores devem observar na fatura desses dois meses a data de leitura “atual”, para saber se foi contemplado. Se a data da leitura “atual” de outubro ou de novembro estiver dentro do período estabelecido pela MP, então ele terá isenção equivalente ao valor desse período.

“O período que tiver contemplando dentro da fatura o consumidor está isento de pagar o consumo, a iluminação pública e os tributos. Os demais valores, exemplo de parcelamento, juros e multas referentes a outras faturas vão continuar pendente de pagamento. Agora, como essa isenção será aplicada, vamos aguardar a homologação da Aneel sobre isso, essa decisão está prevista para próxima terça-feira [8]”, detalhou Josivan.

Nos casos de faturas que já foram pagas pelo consumidor dentro desse período de isenção, os valores serão convertidos em crédito para a conta do mês de dezembro.

Serão contemplados os consumidores dos grupos A (grandes consumidores) e B (baixa tensão). Em caso de dúvidas os consumidores podem procurar o atendimento presencial da CEA ou pelo Call Center, através do número 116.

Confome MP, o valor corresponde a até R$ 80 milhões que devem ser repassados à CEA pelo Governo Federal. Até a próxima terça-feira (8) a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deve está fazendo a homologação desse valor para se começar a fazer a implementação da medida provisória na conta do consumidor.