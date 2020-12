Cirilo declara apoio a Furlan no 2° turno

Essa é a primeira aliança declarada na corrida eleitoral do 2º turno à Prefeitura de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Diferente de outras eleições, quando preferiu se posicionar de forma neutra, o ex-candidato a prefeitura municipal de Macapá, Cirilo Fernandes (PRTB) declarou apoio ao candidato Antônio Furlan (Cidadania) no 2° turno, que ocorre próximo dia 20 de dezembro.

O pronunciamento foi feito em um vídeo gravado por Cirilo após reunir, na noite da última segunda-feira (7), com correligionários. Assista:

Em 2018 quando ainda era do PSL, então partido do presidente Jair Bolsonaro, Cirilo Fernandes disputou o Governo do Amapá e obteve 45.197 votos (11,38%), ficando com a 4ª colocação no pleito.

Na época, Cirilo, que veio da extrema esquerda (PSOL) e passou para a extrema direita (PSL), declarou ser neutro e não apoiar Waldez, nem Capi no 2° turno.

Já em 2020, Cirilo Fernandes conquistou 23.588 votos (11,68%) obtendo novamente a 4ª colocação e ficando a frente da candidata do Podemos, Patrícia Ferraz, que chegou a ser apontada como forte concorrente ao 2° turno depois da divulgação de pesquisas.

Após reunir com o candidato que concorreu pela coligação “Coragem para mudar Macapá” e saber de sua decisão, Antônio Furlan compartilhou, na manhã desta terça-feira (8), em suas redes sociais, o vídeo de seu mais novo aliado.

“É muito importante pra gente que nosso projeto receba apoio de pessoas que acreditam nele também. Chegou a hora de fazermos, juntos, a mudança. Agradeço ao Cirilo pelo apoio e a todos os seus eleitores pelo carinho”, publicou Furlan.

Cirilo Fernandes é o primeiro candidato que concorreu às eleições majoritárias de 2020 em Macapá a declarar seu posicionamento no 2° turno.