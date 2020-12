Clécio convoca 229 aprovados da saúde; veja lista

O anúncio foi feito pelo prefeito de Macapá, que explicou porque a convocação foi feita somente agora.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Prefeitura de Macapá publicou, nesta quarta-feira (16), a lista de convocação com o nome de 229 aprovados no concurso da saúde de 2018. Esta é a terceira chamada do certame.

O anúncio foi feito pelo prefeito Clécio Luís (Sem partido), que explicou porque a convocação foi feita somente agora. Acompanhe:

De acordo com o gestor, a lista inclui os cargos de enfermeiro, farmacêutico, biomédico, cirurgião dentista, técnico em enfermagem, psicólogo, fisioterapeuta, entre outros, incluindo de nível médio. Todos farão parte do quadro efetivo do municipal.

Os novos concursados deverão tomar posse no dia 30 de dezembro, e deverão atuar nas Unidades Básicas de Saúde, Policlínica e atendimentos de saúde.

Para ter acesso ao edital de convocação clique aqui.