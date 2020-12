Clécio entrega Macapá sem dívidas e Furlan afirma que continuará obras

Foi durante a primeira reunião da equipe de transição, nesta terça-feira (22)

Por RODRIGO ÍNDIO

Aconteceu na manhã desta terça-feira (22) a primeira reunião de transição para a nova gestão da prefeitura de Macapá. O grupo é formado por técnicos do atual prefeito, Clécio Luís (sem partido), e do prefeito eleito, Antônio Furlan (Cidadania). O encontro ocorreu na sala de reuniões do gabinete e depois a equipe seria encaminhada à sala destinada por Clécio à transição. A equipe de Furlan também recebeu as senhas de acesso aos sistemas financeiro e administrativo da prefeitura.

Na entrevista dos dois prefeitos, Clécio afirmou que entregará a prefeitura sem dívidas, com dinheiro em caixa, salários e contratos em dia, além de dezenas de obras em andamento.

Ele lembrou que pegou a prefeitura em 2013 com salários dos servidores atrasados, e dívida quase igual ao orçamento anual, que era de R$ 540 milhões.

“Era uma dívida de R$ 400 milhões. A receita que era de R$ 540 milhões vou entregar com R$ 1,2 bilhão, ou seja 140% a mais. Com isso fiz a minha parte. Era a minha obrigação e procurei fazer o meu melhor”, ressaltou Clécio.

Continuidade

Apesar de lamentar o curto espaço de tempo para absorver todas as informações, Furlan garantiu que dará continuidade às obras em andamento, num claro recado a acusações de adversários durante a campanha.

“Isso nunca foi verdade. A partir de primeiro de janeiro vamos dar continuidade no que tiver, isso é natural. O recurso está lá, está carimbado, mas precisamos receber as informações necessárias”, ponderou o prefeito eleito.

“Uma missão muito grande, governar uma capital que detém 60% da população do Estado, mas estamos de peito aberto e com muita vontade de dar certo. Como o prefeito (Clécio) falou, foi uma campanha do amor, do coração”, acrescentou.

A transição serve para que o novo gestor receba informações e dados necessários para tocar o futuro governo. Quando Clécio assumiu a prefeitura que era governada por Roberto Góes, em 2013, esse processo não ocorreu.

“Espere da gente a transição mais transparente e mais colaborativa possível. Escolhemos os nossos melhores técnicos para compor essa equipe de transição. Vamos mostrar qual o quadro atual da prefeitura, desde os prédios municipais, folha de pagamento, cidade, previsões de receita, enfim, tudo necessário para gerenciar bem Macapá, que é uma cidade média com meio milhão de habitantes, mas com cultura de cidade pequena. Que o Dr Furlan faça uma gestão com todo o amor que a cidade precisa”, comentou o prefeito, que trabalha até 31 de dezembro.

Estão coordenando a transição o secretário de planejamento Paulo Mendes e Ivo Melo, indicado pelo prefeito eleito.