Clécio negocia vacina

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Prefeito revelou estar atuando em duas frentes para afastar politização

Por RODRIGO ÍNDIO

A prefeitura de Macapá anunciou nesta segunda-feira (14) que já iniciou as tratativas para aquisição da vacina contra covid-19. Na melhor das hipóteses, as doses já estariam disponíveis a partir de janeiro.

O plano municipal de imunização depende da disponibilização da vacina no Brasil. Segundo o prefeito de Macapá, Clécio Luís, foram feitos contatos com duas frentes com o objetivo de afastar uma possível politização sobre a aquisição.

Com o Instituto Butantan, de São Paulo, já foi feito um memorando de entendimento colocando Macapá como prioridade de recebimento da vacina ConoraVac logo ela seja liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O termo, assinado em 9 de dezembro, não impede o município de conseguir outras vacinas com outras tecnologias. Por isso, Macapá também trata com Ministério da Saúde onde já houve o pedido de reconhecimento na Anvisa da vacina da Pfizer/BioNTech.

“A vacina que sair primeiro, Macapá tem condições de tê-la e de aplicá-la imediatamente”, garantiu Clécio Luís, que explicou como funcionará o plano de imunização da capital.

Planejamento

A vacinação ocorrerá em três fases: a primeira atingirá 73 mil pessoas, entre trabalhadores da saúde, pessoas de 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades e a população indígena e quilombola.

Esta fase deve durar 4 dias com aplicação da primeira dose em 18.250 doses em cada dia. Vale frisar, que o número diário de pessoas imunizadas pode chegar a 30 mil, de acordo com a estrutura que está sendo adquirida.

Na segunda fase de imunização, serão priorizados profissionais da educação, forças de segurança e salvamento, além de funcionários do sistema prisional. Esta fase atinge 27 mil pessoas que devem ser vacinadas em dois dias.

A terceira fase será destinada à população em geral, mas que priorizará faixas etárias que registraram muitos casos, como os de 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos. Depois, será seguido o cronograma para imunização dos demais macapaenses.

“Temos todo o aparato de insumos e estrutura para que a vacinação aconteça. Vamos ter 31 equipes de vacinação fazendo de forma desconcentrada nas zonas, sul, norte, leste, oeste e central de Macapá. Em cada zona dessa, nós vamos ter de 2 até 3 pontos, cada um com várias equipes”, acrescentou o prefeito.

Nas três etapas, a primeira dose, com 100 mil vacinas, só será aplicada quando a segunda, com mais 100 mil vacinas, já estiver garantida. A segunda dose será aplicada 21 dias após a primeira. A pessoa não poderá ser vacinada com duas tecnologias diferentes, e para evitar que isso aconteça existe todo um cronograma.

“Se o ministério da saúde anunciar hoje, hipoteticamente, se Anvisa liberar hoje, a vacina chegar hoje, só para se ter uma ideia, nós temos condições de iniciar a vacinação amanhã. Porque já temos as equipes, o mapeamento, a metodologia, toda a estrutura de postos avançados e insumos para fazer a aplicação dessa vacina”, finalizou Clécio.

De acordo com Verônica Cambraia, coordenadora do enfrentamento à covid na capital, representantes da Pfizer já solicitaram registro na Anvisa, que tem até 72 horas para dar o retorno. O Butantan vai solicitar 23 de dezembro.

As doses são recomendas para pessoas acima de 18 anos e não vão poder ser aplicadas em grávidas e por pacientes que estejam infectados, até que os sintomas desapareçam e a imunização vai acontecer de forma espontânea, ou seja, ninguém vai ser obrigado a se vacinar.

A expectativa é que as doses sejam encaminhadas pelo Ministério da Saúde, mas se for necessária a compra, poderão ser usados recursos da saúde municipal. A estimativa é que cada dose custe aproximadamente R$ 50, mas essa informação ainda não foi oficializada.