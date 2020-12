CNJ autoriza aposentadoria por invalidez de desembargador investigado

Magistrado poderá receber vencimentos proporcionais ao tempo de trabalho, mas terá que passar por avaliações médicas periódicas

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Por unanimidade, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) permitiu que o Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap) aposente por invalidez o desembargador Manoel Brito, investigado em dois processos disciplinares por irregularidades processuais. A decisão respondeu a uma consulta feita pelo tribunal após pedido do magistrado.

Manoel Brito, de 70 anos, tinha solicitado a aposentadoria voluntária em dezembro de 2019, mas o processo foi suspenso quando CNJ abriu procedimento para investigar a conduta dele e o afastou das funções de desembargador. Ele é acusado de ter tomado decisões irregulares que beneficiaram um ex-prefeito de Laranjal do Jari e um ex-deputado estadual. A defesa do desembargador já negou todas as acusações e as classificou como políticas.

Em julho deste ano, o magistrado juntou ao processo um laudo médico que atesta ser ele portador de diabetes tipo II e de uma doença grave no coração com sequelas neurológicas que o “impossibilitam permanentemente de realizar atividades laborais”.

O tribunal queria saber do CNJ se seria possível permitir a aposentadoria por invalidez com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço do desembargador. Uma Resolução do CNJ de 2011 estabelece que o magistrado que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar só terá apreciado o pedido de aposentadoria voluntária após a conclusão do processo ou do cumprimento da penalidade. O objetivo desse dispositivo é impedir que o processo disciplinar seja burlado.

Ao analisar a questão, a relatora concluiu que a aposentadoria pode ser realizada, desde que sejam realizadas avaliações periódicas “para verificação da continuidade das condições que ensejaram a sua concessão, devendo a penalidade ficar sobrestada (suspensa) até que sobrevenha ocasional reversão”.