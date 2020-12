Coiote do Iêmen é preso por tráfico de pessoas no Amapá

Ele estava usando o Amapá como rota para levar ilegalmente estrangeiros a Paris (FRA), através da fronteira com Guiana Francesa, em Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Um homem investigado por tráfico internacional de pessoas foi preso por agentes federais na manhã desta terça-feira (1) durante o cumprimentos de ordens judicias de prisão e de busca e apreensão na zona norte de Macapá.

De acordo com as investigações, o homem é de origem do Iêmen, país árabe, que atuava como coiote, estava usando o estado do Amapá como rota para levar ilegalmente estrangeiros a Paris (FRA), através da fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, na cidade de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Outros detalhes não foram divulgados pela PF. Mas o homem deve ser autuado por crime de promoção de entrada e saída ilegal de estrangeiro no território nacional ou a utilização do território como rota. A pena para este crime na legislação brasileira é de 5 anos de prisão.