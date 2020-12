Com arma caseira, menores miravam mulheres em roubos

Flagrante ocorreu no Bairro Congós. Segundo a polícia, a arma era usada para cometer roubos na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Na noite desta quarta-feira (2), no Bairro dos Congós, a Polícia Militar capturou dois adolescentes, de 15 e 16 anos, em posse de uma arma de fogo artesanal, carregada com munição calibre 38, que era usada para cometimentos de roubos na zona sul de Macapá.

De acordo com o sargento Paulo Neto, do 1º Batalhão, os infratores agiam com extrema violência e tinham preferência mulheres como vítimas. Uma delas estava a caminho de uma academia, na 12ª Avenida do Bairro, quando foi abordada pelos infratores.

Eles apontaram a arma e ameaçaram disparar caso ela não entregasse o celular que tinha em mãos. Após a dupla fugir, a vítima pediu ajuda e comunicou o caso à PM. Minutos depois, já na Rua Thiago Flexa, os suspeitos foram alcançados pela equipe do sargento Paulo Neto.

O aparelho celular não foi encontrado. Eles assumiram a autoria do roubo e disseram à polícia que se desfizeram do aparelho, por medo de serem rastreados.

“Ao perceber a chegada da viatura, um deles tentou se desfazer da arma caseira. Mas já estávamos próximos e vimos onde ele jogou. Sobre o celular, eles disseram que quando perceberam que se tratava de um iphone, se desfizeram para não ser rastreados, porque sabem que esse tipo de celular é facilmente localizado. Desde que conseguiram essa arma, eles estavam há vários dias nos Bairros do Congós e Muca fazendo assalto a transeuntes. São violentos na hora da abordagem, segundo relatos das vítimas. Já estávamos atrás deles e hoje conseguimos fazer a captura”, contou o sargento Paulo Neto.

Os adolescentes foram apresentados na Delegacia Especializada de Investigação de Atos Infracionais (DEIAI), juntamente com a arma caseira.