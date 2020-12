Com câncer e muita esperança

Moradora do bairro Congós, na zona sul de Macapá, Rosinete não conseguiu tratamento pelo SUS. Por isto, precisa pagar R$ 2 mil por cada sessão de fisioterapia.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Rosinete de Souza da Silva, de 34 anos, está com câncer nas amídalas. Mas além do câncer, essa conhecida doença que envolve toda a família e amigos na luta pela cura, Rosinete também tem esperança.

Ela quer se curar para um dia poder se formar em uma faculdade, para seguir ao lado do esposo e para ver o futuro dos dois filhos. A jovem, que antes da doença era gerente de uma ótica, passou o ano de 2019 inteiro sentindo dores na garganta.

Ela conta que ia ao médico e sempre lhe receitavam antibióticos, que ela tomou por muito tempo. Depois, apareceu um nódulo no pescoço, que crescia e inchava. Foi operada duas vezes como sendo apenas um cisto sebáceo, uma inflamação não maligna, simples de ser resolvida.

Mesmo após as cirurgias, o local da operação não sarava. Apenas na terceira cirurgia, nos seus preparativos, é que foi descoberto o tumor. Foi um diagnóstico tardio, apenas em março deste ano ela soube do seu câncer.

“Quando foi descoberto, a minha mandíbula já estava dura, eu já não me alimentava direito e hoje em dia qualquer coisa que eu como, cítrico, dói, qualquer coisa mais forte. Sinto muitas dores. Peço a todos que fiquem atentos, com um nódulo no pescoço, uma garganta que inflama e nunca sara”, preocupou-se.

Dificuldades no tratamento

Moradora do bairro Congós, na zona sul de Macapá, Rosinete não conseguiu tratamento pelo SUS. Em meio à pandemia, ela conseguiu fazer apenas uma sessão de quimioterapia pelo sistema público, pois a rede passou a não ter os remédios.

Além disso, para o seu tipo de câncer, o tratamento ideal seria a radioterapia, segundo os médicos. São vários os tumores no pescoço, nas duas amídalas e para que ela consiga operar, é necessário que eles diminuam.

É a isso que ela se dedica agora. Cada sessão de quimioterapia custa algo em torno de R$ 2 mil, valor muito acima das possibilidades dela e do esposo. Seu benefício, por sua licença laboral, vem à conta gotas.

O sistema no INSS durante a pandemia tem sido online, então, ela envia laudos e aguarda os prazos para o pagamento cair. Não é algo exato e em cada lugar, cada etapa, é uma batalha.

Mas engana-se quem acreditar que Rosinete tem uma fala rancorosa ou derrotada. Ao contrário. A fala de Rosinete é de resiliência, esperança, força de vontade.

Ela tem contado muito com a ajuda de familiares, amigos e até de um ex-patrão. Ano passado tomou a decisão de oficializar seu casamento, que já durava 15 anos.

“Sentindo muita dor, mas sempre com um sorriso no rosto, porque não podemos perder. Quero muito ainda ver meus filhos se formarem, que é o meu maior sonho, vê-los crescidos, se formando, tendo um futuro brilhante pela frente. Ainda tenho muitos planos para a minha vida”.

Ajuda

Rosinete ainda tem três sessões de quimioterapia para fazer. Ela lançou uma rifa com vários prêmios e também uma coleta pela internet. Quem quiser ajudar, pode ligar para ela no telefone (96) 99196-3268. O link da coleta é http://vaka.me/1485168.