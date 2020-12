Com crise de credibilidade, só 39% dos vereadores renovam mandatos

Desgastados, até veteranos não conseguiram retornar

Por SELES NAFES

O eleitor de Macapá decidiu não renovar 61% dos mandatos dos vereadores da capital. Desgastados por uma crise de credibilidade que inclui inércia e casos de corrupção como a farra das pesquisas, dos 23 parlamentares, 14 não foram reeleitos.

Políticos experimentes como Ruzivan Pontes (PSDB), que já foi até presidente da Câmara, ficaram de fora. Diego Duarte (PL) e Antônio Grilo (PV), ambos com 3 e 4 mandatos no costado, também foram reprovados nas urnas.

Outros vereadores estavam apenas no primeiro mandato, mas também não retornarão em 2021. É caso de Patriciana Guimarães (PSL), Auciney Maciel (Podemos), Victor Hugo (PV) e Bruna Guimarães (PSDB).

Estes quatro, apesar de estarem com a estrutura do mandato, tiveram votações pífias. Victor Hugo teve 510 votos; Bruna Guimarães, 631; Patriciana, 669; e Auciney, 997 votos.

Um caso a parte é o do vereador Dídio Silva (Patriota) que, mesmo estando inelegível, concorreu a vice na chapa de Guaracy (PSL) na corrida pela prefeitura de Macapá. Guaracy ficou em sexto lugar, mas com todos os 17.182 votos nulos por conta do impedimento do vice. Essa situação ainda depende de uma decisão da justiça eleitoral.

Migrantes da Assembleia são barrados

A campanha deste ano também marcou a derrota de políticos que tiveram carreira na Assembleia Legislativa, e tentavam reconquistar um lugar ao sol via Câmara de Vereadores.

Foi o caso de Augusto Aguiar (1.306 votos) e Da Lua (1.942). Ambos foram bem votados, mas não o suficiente para serem contemplados pelo coeficiente eleitoral.

Abaixo, veja 14 vereadores que não conseguiram renovar os mandatos.

Rayfran Beirão (PSDB) 1.678 votos

Diego Duarte (PL) 2.207 votos

Antônio Grilo (PV) 1.554 votos

Ruzivan Pontes (PSDB) 1.882

Auciney Maciel (Podemos) 997 votos

Dídio Silva (Patriota) concorreu como vice-prefeito

Bruna Guimarães (PSDB) 631 votos

Rinaldo Martins (Psol) 903 votos

Dreiser Alencar (Rede) 1.274 votos

Japão (PDT) 1.339 votos

Patriciana Guimarães (PRB) 669 votos

Professor Rodrigo (Rede) 1.619 votos

Victor Hugo (PV) 510 votos

Yuri Pelaes (MDB) 596 votos