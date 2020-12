Com solidariedade, colegas honram enfermeiro que combateu a covid-19

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Amigos fundaram um projeto que levou doações de Natal a famílias carentes

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O ano de 2020 levou muita coisa embora e algumas delas nunca mais irão retornar. Mas isto não quer dizer que não possam ser relembradas com o melhor de sua existência entre nós. Este é o caso do enfermeiro Evandro da Silva Costa, trabalhador que faleceu em maio, aos 42 anos.

Evandro era muito querido pelos colegas do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), órgão ligado à Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS).

Ao contarem sobre a combatividade e humanidade, marcas do profissional e amigo, colegas resolveram fazer, como homenagem, um Natal solidário e ajudar alguns dos que mais precisam.

Assim nasceu o projeto “Amigos do Evandro”.

“Esse projeto nasceu da ideia dos amigos e colegas de trabalho dele do Cerest, porque o Evandro trabalhou no [combate] à covid e foi uma das primeiras vítimas, porém ele era um cara de luta, sempre foi dos movimentos sociais e nada melhor do que usar o nome dele para representar esse projeto”, contou Francimone Almeida de Souza, colega e amiga de Evandro no Cerest.

O projeto levou nos últimos dias doações a comunidades carentes, como cestas básicas e brinquedos para crianças. Profissionais de saúde que perderam a casa em incêndios no apagão, também receberão ajuda. A creche Eliane Sardinha, em Santana, também foi contemplada.

As cestas e brinquedos foram todos coletados entre os próprios trabalhadores do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. O projeto contou com o apoio da direção da SVS.

“É uma ação importante dos trabalhadores, além de homenagearem o colega que se foi em pleno combate, honrando sua profissão, ajudam pessoas que estão precisando. Tenho certeza que o Evandro gostaria de ser lembrado assim. Só tenho que admirar a atitude desses colegas de trabalho”, declarou Dorinaldo Malafaia, superintende da SVS.