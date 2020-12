Com viagem aérea cara, navios seguem sendo alternativa

O preço das passagens aéreas é o que mais leva as pessoas a pegarem os navios. Empresas de navegação vendem bilhetes em Macapá, na Rua do Canal do Centro.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Há quem goste muito, pelo passeio bucólico, e há quem não goste, pela demora e pelos “perrengues”, mas o fato é que as viagens de navio entre o Amapá e o Pará, principalmente no trecho Santana/Belém, seguem sendo a alternativa para muita gente.

Sem dúvida, o preço das passagens aéreas é o que mais leva as pessoas a pegarem os navios que partem do Porto do Grego, em Santana, a 17 km de Macapá, e seguem até Belém.

Essa, aliás, é outra peculiaridade dessa viagem. Em Macapá não há porto instalado com calado (profundidade) para as manobras de atracação e partida de navios a qualquer momento do dia. Então, os passageiros que moram na capital, todos têm que se deslocar ao município vizinho. A distância do Centro de Macapá até o porto santanense é de cerca de 22 km.

Mas, isso não quer dizer que para comprar a passagem o cidadão de Macapá tenha que percorrer esse trajeto. Há agências de viagens na capital que vendem os bilhetes. Algumas ficam concentradas na Avenida Mendonça Júnior, a “Rua do Canal”, no centro da capital.

Nesse período de fim de ano, a procura aumenta bastante e há navios partindo de Santana todos os dias, de segunda a segunda. O preço médio do bilhete por passageiro que opta pela viagem em rede é de R$ 200. Há, também, opções para camarotes, com preços um pouco mais elevados.

“Segunda, quarta, sexta e sábado quem vai é o [navio] Ana Beatriz, quinta e domingo é o Ana Marques, e terça é a balsa Leão do Marajó. O Breno, agora fará uma viagem extra nesta terça-feira [29]. O tempo médio de viagem é 24 horas. A viagem é boa, aconselho”, contou Cristina Bastos, trabalhadora de uma agência de viagens.

O bilhete dá direito a um café da manhã. Já almoço e jantar ficam por conta do passageiro e o valor de cada refeição é R$ 20. Mas, há quem prefira levar a sua comida feita.