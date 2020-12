Conheça a Sul América Saúde Integral

A empresa cuida agora não apenas da saúde clínica, mas também emocional e até financeira

Compartilhamentos

A Consultiva Corretora de Seguros, empresa de Macapá, cresce a cada dia com a Sul América ganhando credibilidade, e se consolida no mercado com serenidade no atendimento de excelência com seus clientes. Acreditando nessa relação, a Consultiva Corretora de Seguros apresenta a Sul América Saúde Integral.

Com 125 anos de criação, a Sul América cresceu e consolidou uma história de sucesso que se reflete em seus produtos e serviços. Ao logo desse tempo, a empresa acompanhou o desenvolvimento humano e vem se transformando de acordo a necessidade de cada cliente.

A Sul América não cuida só da saúde física, mas também da emocional e financeira, assim, tornando-se a maior e melhor empresa de Saúde Integral do Brasil.

A Sul América Saúde Integral tem produtos fantásticos para servidores públicos (federais, estaduais e municipais), profissionais liberais, bem como para empresas de pequeno a grande porte, empresários que se reinventam nesse novo tempo e procuram fazer a diferença com criatividade, desde o microempreendedor individual (MEI) aos mais diferentes perfis.

A Consultiva leva até você facilidades e novidades, como: planos empresariais a partir de 2 vidas, com possibilidade de incluir irmãos, sobrinhos, genros e noras, com aproveitamento de carências reduzidas de outras prestadoras de serviços, como a Hapvida, Geap, entre outras. A campanha é válida até o dia 31 de dezembro de 2020.

E não é só isso, temos motivos suficientes para que você obtenha o melhor. Veja:

– Saúde odonto – um plano odontológico Sul América ampliado.

– Extenso atendimento hospitalar, com ampla rede de associados.

– Saúde na tela – uma plataforma telemática que conecta os beneficiários a uma rede de médicos qualificados.

– Médico na tela – clientes de vida e Previdência podem usufruir do serviço de telemedicina, 24h por dia, sete dias por semana, com atendimento feito por chamada de vídeo.

– Assinatura Digital – com exclusividade a Sul América traz a Assinatura Digital para todos os produtos individuais de Vida e Previdência, uma forma de encurtar o caminho para uma contratação com mais agilidade e menos burocracia, 100% digital, sem precisa sair de casa.

Conheça nossos stands:

Macapá Shopping- 1º piso, ao lado da Depyl Mais.

Villa Nova Shopping – No 2º piso, em frente a Starbyte.

Temos uma equipe qualificada, sempre pronta para atender você em qualquer parte do Brasil, com os melhores preços de planos regionais e nacionais.

Tenha uma Saúde integral, seu futuro agradece.

Solicite uma visita ou orçamento, enviamos por e-mail ou WhatsApp.

Mais informações : (96) 99912 8683, (96) 98144 8201, (96) 98144 6424

Facebok: consultivaplanos

Instagram: @consultivaseguros