Conhecido por roubos, adolescente atira contra militares do Bope

Troca de tiros ocorreu em um apartamento do Conjunto Macapaba 1, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um suspeito de 16 anos apontado pela polícia como integrante de uma quadrilha de assaltantes que atua na zona norte da capital amapaense morreu no início da manhã desta quarta-feira (2) em confronto com a Companhia de Choque do Bope.

A troca de tiros ocorreu por volta de 6h, após denúncia indicando que havia um bando armado na quadra 4 do Conjunto Habitacional Macapaba 1.

De acordo com o capitão Jonas Santos, na chegada da polícia, os suspeitos correram, e um deles, identificado posteriormente com Deivid Cauã Sales Pereira, tentou se esconder dentro de um apartamento.

Ao ser localizado, abriu fogo em direção aos militares, que revidaram e ele foi atingido. A polícia teve trabalho para isolar a área do crime e conter parentes que ficaram desesperados ao ver o jovem morto durante a remoção do corpo.

“Após o confronto foi acionado socorro e vieram equipes do Corpo de Bombeiros e Samu, que atestaram o óbito. O Deivid era muito conhecido no meio policial por conta dos diversos roubos, sobretudo em mercearias. As buscas pelo restante da quadrilha continuam agora”, informou o capitão.

A arma que Deivid teria usado contra os policiais, um revólver calibre 38, foi apresentada ao delegado plantonista do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do bairro Pacoval, juntamente com várias porções de drogas que os militares disseram ter encontrado no apartamento onde o adolescente morto tentou se abrigar.

O oficial informou ainda que dois integrantes do grupo criminoso foram presos pelo 2º Batalhão.