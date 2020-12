Covid-19: Amapá passa de 60 mil casos, mas ocupação de leitos é estável

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Taxa vem se mantendo estável há mais de um mês na casa dos 60%

Por SELES NAFES

Com 541 novos casos nas últimas 24 horas, o Amapá atingiu hoje (3) a marca de 60 mil pessoas confirmadas com covid-19. No entanto, a ocupação de leitos dedicados à doença tem se mantido estável, apesar de a taxa estar perto dos 70%.

De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado nesta quinta-feira (3), o Amapá tem confirmados 60.391 casos da doença e cinco novas mortes, todas ocorridas já em dezembro. Foram quatro em Macapá e uma em Pedra Branca do Amapari. Na quarta-feira (2), tinham sido confirmadas quatro mortes, sendo três de novembro e uma de dezembro.

O Amapá tem 819 óbitos, sendo Macapá (586), Santana (89) e Laranjal do Jari (47) os municípios com as maiores taxas. Cutias do Araguari (2) é onde menos pacientes morreram.

Internações

Mais de 47,3 mil pessoas conseguiram vencer a covid-19, mas hoje 243 pacientes lutam pela vida em UTIs e enfermeiras das redes pública e privada, sem contar os pacientes que estão em isolamento domiciliar.

No entanto, apesar da taxa alta de ocupação de leitos, há certa estabilidade, com alguns picos que chegaram a quase 70% nas últimas semanas.

O cenário atual não é muito diferente de um mês atrás. Em 1º de novembro, por exemplo, 67,64% dos leitos estavam ocupados. E, nas semanas seguintes, o patamar permaneceu o mesmo. Veja os números dos últimos oito dias.

Quinta-feira (26/11): 235 internações, 69,54% de ocupação.

Sexta (27/11): 228 internações, 66,48%

Sábado (28/11): 234 internações, 67,25%

Domingo (29/11): 221 internações, 64,44%.

Segunda-feira (30/11): 215 internações, 63,61%

Terça-feira (1º): 240 internações, 66,46%

Quarta (2): 233 internações, 66,20%

Quinta-feira (3/11): 243, 68,32%

Ontem (2), o prefeito de Macapá, Clécio Luís (sem partido), prorrogou por mais 15 dias o decreto que fechou bares, boates e atividades externas de campanhas eleitorais.

Pela primeira vez, em mais de um mês, as UBSs voltaram a atender mais de 1 mil por dia com suspeita de estarem com a covid.