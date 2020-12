Covid-19: Butantan explica condições da vacina para o Amapá

Videoconferência entre Instituto e representantes dos Ministérios Públicos Estadual e Federal foi articulada pelo senador Randolfe Rodrigues.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Na tarde desta segunda-feira (21) o presidente do Instituto Butantã, Dimas Covas, esclareceu para representantes dos Ministérios Públicos Estadual e Federal do Amapá e o senador Randolfe Rodrigues (REDE), sobre as condições de distribuição e disponibilização da vacina CoronaVac. O encontro ocorreu pela internet, em videoconferência articulada pelo parlamentar.

Dimas Covas explicou como está o processo de produção de vacinas e revelou que até maio de 2021 o instituto deverá produzir cerca de 100 milhões de doses da vacina CoronaVac, a que o instituto representa na América Latina.

Segundo Covas, o Butantã está disponível para uma encomenda do Amapá ou de Macapá. Atualmente, 14 estados brasileiros e mais de mil municípios já registraram interesse em adquirir a vacina.

Pelo Ministério Público Estadual (MPE) participaram a procuradora-geral de justiça, Ivana Cei, pelo promotor Wueber Penafort e a promotora Socorro Milhomen. Pelo Ministério Público Federal no Amapá, participou o promotor Pablo Luz de Beltrand.

Também participou da conferência pela internet o ex-secretário nacional de epidemiologia do Ministério da Saúde (MS) Wanderson Nogueira.

Covas lamentou o atraso do Plano Nacional de Imunização, que ainda não foi apresentado pelo governo federal. Segundo ele, o mais provável é que apenas os setores prioritários, idosos, trabalhadores de saúde, entre outros consigam se vacinar no primeiro semestre de 2021.

Planos

Randolfe destacou que a finalidade deste primeiro contato era verificar a quantidade de doses que Butantan pode oferecer aos amapaenses.

“O Dr. Dimas Covas foi claro em dizer que seria importante ter um Plano Nacional de Imunização. Na ausência dele, os estados têm que tomar a iniciativas que sejam necessárias, os municípios têm que tomar as iniciativas necessárias. E independente do plano nacional de imunização, nós temos que ter os nossos planos de imunização”, declarou o senador.

A procuradora-geral de justiça Ivana Cei, avaliou a reunião.

“Nós enquanto Ministério Público Estadual precisamos sim, saber o que está acontecendo, qual seria a perspectiva para essa vacina chegue às mãos do consumidor e essa reunião, esse debate explicando quando vai chegar a vacina, do que se trata, de que forma ela pode ser acondicionada, foi esclarecedor”, declarou Ivana Cei.

Prefeito eleito pode ir à São Paulo

Randolfe também revelou uma possível ida em conjunto com o prefeito eleito de Macapá, Dr. Furlan (Cidadania), para São Paulo tratar do assunto vacina.

“Ainda hoje de manhã, eu recebi um telefonema do prefeito eleito Dr. Antônio Furlan e nós já nos disponibilizamos a ir, o quanto antes em São Paulo ao Instituto Butantan, estar com o governo do Estado de São Paulo, que está disponibilizando gratuitamente para todo o Brasil 4 milhões de doses. Esses 4 milhões de doses podem, parte delas, virem aqui, primeiro para o pessoal da saúde”, revelou Randolfe.