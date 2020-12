Covid-19: GEA vai aplicar R$ 1,5 mi para ampliar capacidade de armazenamento de vacinas

Estado vai investir na implantação do Sistema Estadual de Imunização. Expectativa, de acordo com o governo federal, é iniciar a vacinação em março de 2021.

O Governo do Amapá anunciou R$ 1,5 milhão para ampliar a capacidade de armazenamento das vacinas contra a covid-19 no estado.

O governador do estado, Waldez Góes, afirmou que o investimento faz parte do planejamento prévio e estruturação do Sistema Estadual de Vacinação para a imunização da população amapaense, ainda sem data confirmada, mas com previsão para março de 2021, segundo o Ministério da Saúde.

Além de estruturar a capacidade instalada atualmente na Superintendência de Vigilância em Saúde, o recurso também será usado para aumentar a rede de frio do estado para armazenamento das doses de vacinas que serão disponibilizadas pelo governo federa

“Ainda este ano vamos identificar todo o sistema de vacinação para saber se a estrutura existente é suficiente nas redes municipais, realizar a capacitação dos profissionais, preparar todo o sistema para que, quando recebermos as vacinas, o estado esteja preparado”, explicou o governador.

O chefe do Executivo informou também que está se antecipando na organização interna e que até o final desta semana o Sistema Estadual de Vacinação contra a covid-19 deve ser apresentado.